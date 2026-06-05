Funasa começa a monitorar qualidade da água do Rio Doce

A Fundação Nacional de Saúde (Funasa) vai monitorar, a partir deste sábado (9), a qualidade da água do Rio Doce em 173 pontos, que abrangem 32 municípios de Minas Gerais e do Espírito Santo.

A instituição pública, vinculada ao Ministério da Saúde,

, criada em 2016 para gerir o processo reparatório da Samarco, Vale e BHP pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, Minas Gerais, em 2015.

Na época, foram despejados cerca de 40 milhões de metros cúbicos de resíduos tóxicos e lama no Rio Doce e 19 pessoas morreram.

A Fundação Renova foi extinta oficialmente em outubro de 2024, depois de um novo acordo entre o governo federal e as mineradoras, mas manteve até agora a responsabilidade pelas atividades de monitoramento do Rio Doce.

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A iniciativa busca garantir a continuidade do monitoramento ao longo da Bacia do Rio Doce e ampliar a produção de dados sobre a qualidade da água, contribuindo para a proteção da saúde das populações afetadas, explicou Alexandre Motta, presidente da Funasa.

Equipes da Funasa já fizeram o reconhecimento em toda a bacia, entre os municípios de Governador Valadares, em Minas Gerais, e São Mateus,no Espírito Santo. Houve coletas e reconhecimento técnico, com o objetivo de mapear pontos de análise e estruturar a atuação futura.

De acordo com o coordenador-geral de Ações Estruturantes em Saneamento e Saúde Ambiental da Funasa, Artur de Souza Moret, a

As unidades móveis funcionarão como bases de análise, apoiadas por equipes de campo responsáveis pela coleta das amostras nos municípios. Esse modelo permitirá processamento ágil dos dados e cobertura simultânea de diferentes áreas da bacia, disse Moret.

Nas UMCQA, o material coletado passará pela análise sentinela, para identificar rapidamente possíveis riscos à saúde pública. As análises complementares serão feitas em laboratórios fixos da Funasa.

As atividades de coleta da primeira campanha começam no sábado e continuam até o dia 16 de maio. Depois, serão mantidas mensalmente.

A expectativa é que os primeiros resultados das análises sejam consolidados já nas primeiras semanas de operação.