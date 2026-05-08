Fies 2026: pré-selecionados devem validar informações até segunda

Para validação, o estudante deve procurar a Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento da instituição de ensino superior privada onde foi pré-selecionado.A documentação exigida pode ser entregue no formato físico ou digital, conforme definido pela faculdade privada.
Consulta
Os nomes dos pré-selecionados podem ser consultados na página do programa no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, com a senha da plataforma Gov.br.
O Ministério da Educação (MEC) divulgou o resultado das vagas remanescentes do Fies 2026, nesta quinta-feira (7).
O Fies financia a graduação de estudantes matriculados em cursos presenciais não gratuitos em faculdades privadas e com avaliação positiva do Ministério da Educação.O programa é destinado prioritariamente a estudantes que não tenham concluído o e não tenham sido beneficiados por outro financiamento estudantil.
Depois da validação das informações, ocorrerá a validação das informações pelo banco (agente financeiro) responsável pelo financiamento, conforme previsto no edital público.
O prazo para essa última validação é de até dez dias, contados a partir do terceiro dia útil, logo após a data da validação da inscrição pela faculdade privada para a qual o estudante foi selecionado.
Fies Social
O pré-selecionado na vaga do Fies Social com renda familiar de até meio salário mínimo por pessoa tem a situação distinta.Nesse caso, o estudante não precisa comprovar a renda familiar junto à Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA) da instituição privada.
No entanto, o estudante deverá comparecer à comissão para validar as demais informações no mesmo prazo, de 8 a 11 de maio.
Lista de esperaOs candidatos que não foram pré-selecionados na chamada única serão incluídos automaticamente na lista de espera.
A convocação dos candidatos dessa lista ocorrerá no período de 15 a 29 de maio.A classificação seguirá a ordem decrescente das notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), com prioridade para candidatos:
- sem ensino superior que nunca foram beneficiados pelo Fies;
- sem ensino superior que quitaram financiamentos anteriores;
- com ensino superior que nunca foram beneficiados pelo Fies;
- candidatos com ensino superior que quitaram financiamentos anteriores.
Fies
O Fies realiza anualmente dois processos seletivos regulares, um para o primeiro semestre e outro para o segundo semestre de cada ano letivo, além de processos seletivos para vagas remanescentes.Se ainda tiver dúvidas, o interessado pode entrar em contato com o MEC pelo telefone 0800-616161.