Desinformação sobre PL da Misoginia cresce nas redes, diz estudo

Entre os dias 24 de março e 30 de abril de 2026, os pesquisadores coletaram mais de 289 mil publicações no X sobre o tema. Também foram analisados 6,3 mil posts no Facebook, 2,9 mil no Instagram e mil no Threads.
A partir desse conjunto de dados, o observatório identificou picos de desinformação, tendências narrativas e padrões de comportamento nas plataformas digitais. O projeto em discussão no Congresso é o PL 896/2023, que define misoginia como a conduta que exterioriza ódio ou aversão às mulheres.
Caso seja aprovado pela Câmara sem alterações, o texto passará a incluir a condição de mulher na Lei do Racismo (Lei 7.716/1989), prevendo pena de dois a cinco anos de prisão, além de multa, para práticas enquadradas como misóginas.Segundo a Lupa, o principal pico de engajamento da campanha de desinformação ocorreu em 25 de março, um dia após a aprovação da proposta no Senado, impulsionado por um vídeo publicado pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG).
O parlamentar associou ao PL da Misoginia trechos de outro projeto de lei, o PL 4224/2024, da senadora Ana Paula Lobato, que tratava da Política Nacional de Combate à Misoginia, mas que não fazia parte do texto aprovado no Senado.
De acordo com o levantamento, a publicação alcançou ao menos 751 mil visualizações em apenas 24 horas. Posteriormente, o vídeo foi apagado e republicado sem o trecho relacionado ao outro projeto.
O estudo também aponta que uma das principais narrativas disseminadas nas redes foi a de que o projeto restringiria a liberdade de expressão e poderia ser utilizado para perseguir a direita.
Outra linha recorrente de desinformação afirmava que perguntar a uma mulher se ela estava com TPM poderia levar alguém à prisão.
As publicações mais virais sobre o PL da Misoginia têm explorado, sobretudo, o medo como motor de engajamento, afirma o relatório.
Segundo os pesquisadores, conteúdos falsos sugeriam ainda que a proposta provocaria demissões em massa de mulheres ou criminalizaria trechos da Bíblia. A pesquisa identificou o uso de inteligência artificial para criar vídeos falsos sobre supostas consequências da proposta. Um dos exemplos citados envolve publicações alegando que empresários teriam começado a demitir mulheres para evitar processos relacionados à futura legislação.Entre os atores mais influentes na circulação desses conteúdos aparecem, além de Nikolas Ferreira, o senador Flávio Bolsonaro (PL), o vereador paulistano Lucas Pavanato (PL), o comentarista político Caio Coppola e a influenciadora Babi Mendes
. O relatório destaca o crescimento de termos associados à cultura misógina redpill, que retrata o projeto como uma ameaça aos homens.
Também foram identificadas menções recorrentes a aplicativos de transporte, em tom irônico, sugerindo medo de acusações falsas em interações cotidianas.
Para os pesquisadores, as postagens ignoram um ponto central do projeto: a misoginia, no escopo da proposta, está relacionada a práticas discriminatórias que gerem constrangimento, humilhação, medo ou exposição indevida em razão do gênero.
Ao ignorar esse contexto, as postagens distorcem o debate e ampliam a desinformação, conclui o estudo.