Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 52 milhões

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 3.006 da Mega-Sena, realizado neste sábado (8).
O prêmio acumulou e está estimado em R$ 52 milhões para o próximo sorteio.Os números sorteados são: 25 - 42 - 45 - 48 - 50 - 60
- 39 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 59.801,78 cada
- 2.904 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.323,82 cada
Apostas
Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de terça-feira (12), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.
A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.