Agência Brasil completa 36 anos ampliando acesso com credibilidade

O antigo difusor de notícias de governo transformou-se em veículo público divulgador de materiais jornalísticos profissionais de utilização gratuita. Dos maiores aos menores órgãos de comunicação do Brasil, notícias e reportagens publicadas pela agência são replicadas diariamente em todo o país.Isso colabora, no entender dos estudiosos, para pluralização das pautas, combate à desinformação e promoção do desenvolvimento e da cidadania
. A gratuidade da distribuição daAgência Brasil
democratiza o acesso a essa informação de necessidade e de demanda social, afirmou o professor de jornalismo Pedro Aguiar, da Universidade Federal Fluminense (UFF).
DemocratizaçãoO veículo público teve um crescimento de 40% no percentual de acesso nos últimos dois anos, com ampliação da capilaridade e do alcance
. O pesquisador destaca que aAgência Brasil
presta informações relevantes de serviços públicos, como campanhas de vacinação, de educação, de inscrições para programas sociais, e também dos deveres do cidadão. O veículo tornou-se referência também na cobertura de economia ao tratar de temas do dia a dia da população.