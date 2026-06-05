São Paulo tem a menor temperatura do ano nesta madrugada

As menores temperaturas foram registradas na zona sul da cidade. Em Engenheiro Marsilac, os termômetros marcaram 3,1ºC. Na região central, a temperatura alcançou 11,2ºC.









O restante do dia será marcado por temperaturas similares, e o sol aparece entre poucas nuvens. A máxima prevista é de 18°C e a sensação de frio permanece ao longo da tarde, que termina sem previsão de chuva.



A frente fria que está sobre a cidade decorre de uma massa de ar frio de origem polar. A Defesa Civil Municipal mantém toda a cidade de São Paulo em estado de atenção para baixas temperaturas.

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Próximos dias

A sensação de frio permanece no decorrer do dia, que promete sol entre poucas nuvens. Não chove.

Ao longo do dia, a tendência é de maior elevação na temperatura e sol entre nuvens. O dia termina com ligeiro aumento da nebulosidade no fim da tarde, mas sem previsão de chuva.

Temperaturas no estado

Os menores índices foram constatados em Tapiraí (3,2ºC), Apiaí (3,5ºC), Itararé (3,9ºC), Juquitiba (4,7ºC), Manduri (4,9ºC) e Assis (5,1ºC).

*Estagiário da Agência Brasil sob supervisão de Odair Braz Junior