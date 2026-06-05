Em registro raro, onça-pintada é filmada no oeste da Bahia

A ocorrência é considerada excepcional, já que registros documentados desse tipo são extremamente incomuns no oeste da Bahia.O registro foi feito em uma área de vegetação nativa da região, em uma propriedade particular.
Até então, o caso mais próximo havia sido identificado no Parque Nacional Grande Sertão Veredas, na região de Cocos, na Bahia, em agosto de 2025, com uma ninhada rara de trigêmeos de onça-pintada.O monitoramento foi feito pelo parque Vida Cerrado
, por meio de armadilhas fotográficas (câmeras trap), tecnologia amplamente utilizada em estudos de fauna para monitorar a presença e o comportamento de animais de forma não invasiva.
A instituição é o primeiro centro de conservação e educação socioambiental do oeste da Bahia.O Parque Vida Cerrado esclareceu que, por questões de segurança, a localização exata do registro não será divulgada.
A gerente da instituição Gabrielle Rosa disse que avistamentos de onças têm ficado mais raros e que o caso do registro obtido é ainda mais difícil devido à condição do animal, também conhecido como pantera negra.O registro de uma onça-pintada melânica é extremamente relevante porque reforça que ainda existem áreas com condições adequadas para a sobrevivência de espécies sensíveis. Estamos falando de um animal no topo da cadeia alimentar, que precisa de grandes áreas conservadas para viver, e sua presença é um indicativo claro de equilíbrio ambiental, explicou.
Além de ameaçada pela perda de habitat, a onça-pintada também enfrenta desafios relacionados à caça ilegal e ao preconceito histórico, frequentemente associado à presença do animal em áreas produtivas.Segundo Gabrielle, o registro mostra a necessidade da conservação de trechos contínuos no Cerrado
para a sobrevivência de diversas espécies da fauna, especialmente da vegetação nativa em regiões agrícolas.
Especialistas reforçam que a conservação de grandes predadores está diretamente ligada à manutenção de áreas naturais contínuas e à coexistência entre produção rural e biodiversidade.
Ainda existe muito desconhecimento e até preconceito em relação à onça-pintada. É fundamental avançar em estratégias de convivência, mostrando que a conservação da espécie também traz benefícios para todo o ecossistema, disse.
Para o Vida Cerrado, o episódio reforça a importância de estratégias que conciliem produção rural e conservação, além de ampliar o debate sobre a redução de conflitos entre humanos e fauna silvestre.