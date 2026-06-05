Governo lança programa de R$ 11 bilhões contra o crime organizado

. O pacote prevê investimento de R$ 11 bilhões, sendo R$ 1 bilhão do Orçamento da União e R$ 10 bilhões via empréstimo do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para os estados.

O Brasil contra o Crime Organizado foi construído em diálogo com os estados, especialistas e forças de segurança pública, e tem por objetivo desarticular as bases econômicas, operacionais e sociais das organizações criminosas em todo o território nacional, diz comunicado da Presidência.

O programa será estruturado em quatro eixos estratégicos:

asfixia financeira das organizações criminosas;

fortalecimento da segurança no sistema prisional;

qualificação da investigação e do esclarecimento de homicídios; e

combate ao tráfico de armas.

Em coletiva de imprensa, na semana passada, o presidente Lula destacou que é preciso destruir o potencial financeiro do crime organizado e das facções. Após a reunião com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no último dia 7, Lula afirmou que o Brasil está disposto a colaborar com outros países nesse sentido.