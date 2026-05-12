Mães de Maio propõem lei para enfrentar violência policial no país

chegou a parar a capital paulista. Entre os dias 12 e 21 de maio, quando esses ataques violentos ocorreram, 564 pessoas foram mortas e 110 ficaram feridas por armas de fogo.
A maior parte dessas vítimas era jovem, negra e da periferia.Dessa tragédia, que mais tarde ficou conhecida como Crimes de Maio, nasceu o movimento Mães de Maio.
A rede é formada principalmente por mães que transformaram o luto por seus filhos em luta por memória e busca por justiça. O movimento virou uma referência no combate à violência praticada pelo Estado e na luta contra a impunidade.
Maio de 2006 é uma história que nós contamos como mães porque nossos filhos morreram como suspeitos. Jamais se merece uma dor [como esta]. E o movimento vem traçando esse paradigma tão contundente, e a gente tem propriedade de falar que nós acolhemos até mãe de policial. Para você ver que a nossa dor não se mede, diz uma das fundadoras do movimento, Débora Maria da Silva.
Ela é mãe do gari Edson Rogério Silva dos Santos, de 29 anos, assassinado por policiais durante os Crimes de Maio.