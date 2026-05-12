Desenrola Fies: estudante pode renegociar dívida a partir desta quarta

Pode participar o estudante com contrato firmado até 2017 e que estava em fase de amortização ou seja, em fase de pagamento em 4 de maio de 2026.

Os estudantes do Fies que querem aderir ao Desenrola poderão renegociar débitos diretamente junto à Caixa Econômica e ao Banco do Brasil, informou o ministro da Educação, Leonardo Barchini. Ele acrescentou que a negociação deve ser realizada nos canais digitais dos bancos".

A expectativa do MEC é que mais de 1 milhão de estudantes sejam beneficiados com o refinanciamento de suas dívidas.

Desenrola

O Desenrola Fies faz parte do Novo Desenrola Brasil, lançado pelo governo federal em 4 de maio, que promove a reorganização financeira de milhões de brasileiros e a ampliação do acesso ao crédito em melhores condições.

A medida, no entanto, não prevê a utilização do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para abatimento das dívidas, como acontece em outras renegociações do Desenrola Brasil.