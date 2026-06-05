Famílias atingidas por explosão receberão auxílio inicial de R$ 2 mil

Segundo as empresas, trata-se de um valor emergencial, para ajuda de custo enquanto fazem o levantamento de todos os prejuízos.

A prefeitura de São Paulo informa que agentes estão no local da explosão, auxiliando a Sabesp e a Comgás no cadastramento das vítimas e prestando auxílio pontual quando necessário.

>> Siga o canal da

no WhatsApp

Morte

A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) fazia uma obra no local.

Segundo informações da Defesa Civil, a explosão foi causada por um problema na tubulação de gás liquefeito de petróleo (GLP). Pelo menos dez casas foram atingidas, um homem morreu e três pessoas ficaram feridas.