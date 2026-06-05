Temperatura deve subir nos próximos dias no Sudeste e no Centro-Oeste

Na região Centro-Oeste, as mínimas seguem baixas até quarta-feira, na faixa dos 15º C, na parte sul de Goiás, Mato Grosso e Distrito Federal. No restante da região, as temperaturas permanecem elevadas, com marcações que alcançam até 38º C na região central do MT e no noroeste de GO.

Já no Sudeste, o clima frio começa a se dissipar nesta quarta-feira e passa a apresentar temperaturas elevadas, principalmente no Espírito Santo e no Rio de Janeiro, com máximas próximas aos 35ºC. Contudo, algumas regiões podem apresentar mínima de 14ºC, como na parte central de Minas Gerais.

O Rio Grande do Sul deve amanhecer nesta quarta-feira com bastante frio em todo o estado, mas com elevação da temperatura na parte da tarde.

A média deve permanecer em torno de 30ºC na maior parte da região, exceto no Tocantins, onde os termômetros batem 38ºC. As mínimas chegam aos 21ºC na maior parte da região.

As temperaturas máximas devem variar entre 32°C e 37°C. Na Bahia, as mínimas variam entre 14ºC e 16ºC.



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Chuvas

No Norte, as chuvas podem ultrapassar 150mm nos próximos sete dias nos estados do Amazonas, Pará, Amapá e Roraima. No Acre e em Rondônia são esperados baixos acumulados de precipitação (20mm).

Para o Nordeste, acumulados de chuvas acima de 100mm acontecem em pontos isolados, como nas regiões ao norte dos estados Piauí e Maranhão. As chuvas devem ser mais fracas no litoral e norte, com totais abaixo de 40mm. No interior da região, se propaga um clima seco e estável.

Já no Centro-Oeste, as irregularidades começam a partir de sexta-feira (15) no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Os acumulados de chuva superam 60 mm. No Distrito Federal e Goiás, permanece tempo estável ao longo da semana, com poucas chances de chuva.

Na Região Sudeste, há previsão de chuvas irregulares no estado do Rio de Janeiro e litoral norte de São Paulo. A partir de sábado (16), há possibilidade de chuvas fracas com baixos acumulados no estado de SP e sudeste de Minas Gerais.

Na Região Sul, há previsão de chuvas em pontos isolados dos estados de Santa Catarina e Paraná com baixos acumulados a partir de sexta.