Governo autoriza mais 115 nomeações do primeiro concurso unificado

O governo federal autorizou a nomeação de 115 candidatos aprovados na primeira edição do Concurso Público Nacional Unificado (CNU 1). De acordo com Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), as

O reforço nos quadros de agências e órgãos federais contempla cargos de nível superior.

Do total de autorizações, o Decreto 12.965, publicado no Diário Oficial da União desta terça-feira (12), autoriza a nomeação de 113 aprovados para reforçar os quadros:

Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), 24 vagas;

Comissão de Valores Mobiliários (CVM), 14 vagas; e

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), 75 vagas.

Também foi publicada a Portaria MGI nº 3.968 que

, para o cargo de especialista em regulação da atividade cinematográfica e audiovisual.

O preenchimento dos cargos está condicionado à existência de vagas no respectivo órgão federal, na data da nomeação dos candidatos.





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CNU 1

Conhecida como o Enem dos Concursos, a

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O processo seletivo teve recorde histórico de mais de 2,1 milhões de inscritos confirmados. Porém, o índice de abstenção foi de 54,12%. Em 18 de agosto de 2024, 970.037 pessoas compareceram para fazer as provas objetivas e dissertativas do certame.

Ao todo, foram usados 3.665 locais de prova, somando mais de 75 mil salas de aplicação simultânea em todo o Brasil.