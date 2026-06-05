Myrian Pereira é a nova diretora de Jornalismo da EBC

No cargo, Myrian Pereira será responsável pela cobertura jornalística dos veículos da casa, como a

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Profissional de comunicação com mais de 25 anos de experiência, Myrian passou por diversos setores e veículos de imprensa, como TV Globo e Rádio CBN, e tem trajetória profissional em assessoria de comunicação institucional de órgãos governamentais e terceiro setor. Trabalhou nos ministérios da Saúde, Educação, Cultura e Turismo, além do Senado Federal e na Presidência da República.

Nós, mulheres, já fomos maioria nesta diretoria. A chegada da nova diretora à EBC marca um momento importante. Não só pela experiência de Myriam em anos de trabalho na área de comunicação, mas também por ser um passo importante na restituição da equidade de gênero em nossa diretoria", afirmou a diretora presidente da EBC, Antonia Pellegrino.

"Tenho certeza que a inteligência de Myrian para temas essenciais da nossa cidadania vão contribuir muito com o jornalismo público", acrescentou.

Myriam Pereira substitui Cidinha Matos, que deixou a Diretoria de Jornalismo em fevereiro.

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