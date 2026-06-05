Desenrola: renegociação de dívidas do Fies começa nesta quarta-feira

descontos para a quitação de até 99% sobre o valor da dívida.
Pode participar quem tem contrato firmado até 2017 e que estava em fase de amortização ou seja, em fase de pagamento em 4 de maio de 2026, data de lançamento do novo Desenrola Brasil.No caso do Desenrola Fies a negociação pode ser feita até 31 de dezembro de 2026.
As regras para a renegociação foram aprovadas pelo Comitê Gestor do Fundo de Financiamento Estudantil e a regulamentação publicada nesta terça-feira (12) no Diário Oficial da União.
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Confira as condições específicas conforme a situação da dívida:
- Débitos vencidos há mais de 360 dias:
estudantes fora do Cadastro Único para programas sociais do governo federal (CadÚnico) têm desconto de até 77% do valor total consolidado (incluindo o principal) para quitar a dívida;
estudantes inscritos no CadÚnico, com informações atualizadas nos últimos 24 meses, podem quitar a dívida com desconto de 92% do valor consolidado;
estudantes beneficiados pelo CadÚnico com atraso superior a cinco anos na última prestação o desconto é de 99% do valor consolidado.
- Débitos vencidos há mais de 90 dias:
pagamento à vista, com desconto total de juros e multas e redução de até 12% do valor principal;
ou parcelamento em até 150 parcelas mensais, com redução de 100% dos juros e multas.
- Adimplentes ou atraso de até 90 dias:
desconto de 12% de desconto sobre o saldo devedor para quitar os débitos.
O governo estima beneficiar mais de 1 milhão de estudantes com a renegociação.A adesão ao Desenrola Fies deve ser feita diretamente com a instituição bancária onde o contrato foi firmado, seja a Caixa Econômica Federal ou o Banco do Brasil. Os canaisoficiaisde atendimento são:
- Caixa Econômica Federal - 4004 0104 | 0800 104 0104
- Banco do Brasil - 4004 0001 | 0800 729 0001
- Aplicativo BB e AplicativoCaixa
A orientação do governo é fazer o processo de renegociação de forma digital, o caminho mais rápido e que evita deslocamentos.
Passo a passo para renegociar:
- Acessar o canal digital (aplicativo ou portal) até 31 de dezembro de 2026.
- Solicitar a adesão:pelo próprio aplicativo, selecione a opção de renegociação do Fies e verifique a modalidade disponível para o seu perfil de dívida.
- Validar os termos:leia e aceite o termo aditivo eletronicamente. Caso haja necessidade de assinatura de fiadores, o sistema indicará como proceder.
- Efetuar o pagamento da entrada:gere o boleto ou autorize o débito da parcela de entrada diretamente pelo aplicativo para validar sua adesão.
- Acompanhar a regularização:após a confirmação do pagamento, a retirada do nome do estudante e dos fiadores dos cadastros de inadimplentes ocorre automaticamente, com a atualização do cronograma de pagamento.
Criado em 2001, o Fies é uma das políticas públicas de acesso à educação superior no Brasil, com foco em oferecerfinanciamento a estudantes de cursos de graduação em instituições privadas avaliadas positivamente pelo Ministério da Educação (MEC).
Desenrola BrasilO Desenrola Fies faz parte do novo Desenrola Brasil, programa lançado este mês pelo governo federal que busca ajudar famílias, estudantes e pequenos empreendedores e produtores rurais a renegociar dívidas bancárias, limpar o nome e recuperar o acesso ao crédito.
O principal eixo do programa é voltado para pessoas com renda mensal de até cinco salários mínimos, o equivalente hoje a R$ 8.105, que possuem dívidas contratadas até 31 de janeiro de 2026 e atrasadas entre 90 dias e dois anos.
A proposta do governo é que os bancos concedam um novo empréstimo para quitar a dívida antiga, com desconto, juros menores e a possibilidade de uso do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para abatimento. Podem ser renegociados débitos com o cartão de crédito, cheque especial e crédito pessoal.
Até a última segunda-feira (11), cerca de R$ 1 bilhão em débitos bancários já estavam em renegociação.O prazo para renegociação previsto pelo programa é 90 dias.