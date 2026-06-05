TSE faz novos testes de segurança na urna eletrônica

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Até a próxima sexta-feira (15), os pesquisadores realizarão novos testesem busca de possíveis vulnerabilidades nos equipamentos
.A primeira fase de teste ocorreu entre os dias 1º e 5 de dezembro.
De acordo com o TSE, os especialistas não encontraram inconsistências relevantes e garantiram que a segurança do sistema de votação continua íntegra. Ainda assim, foram feitas diversas sugestões para aprimorar o sistema eletrônico de votação.
Os investigadores agora vão validar se as propostas foram de fato implementadas pela Justiça Eleitoral.Uma das principais preocupações, por exemplo, é reforçar a integridade e o sigilo do voto.
O primeiro turno das eleições de 2026 será em 4 de outubro.
O segundo turno está previsto para 25 de outubro.