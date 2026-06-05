Toffoli é eleito para cargo de ministro efetivo do TSE

Aeleição simbólica
foi realizada pelo plenário do Supremo, em função darenúncia da ministra Cármen Lúcia
ao cargo de ministra efetiva. Toffoli já faz parte do colegiado e atuava com ministro substituto.Ontem, a ministra foi sucedida na presidência do TSE por Nunes Marques.
Mesmo após deixar o comando do tribunal, ela poderia continuar em uma cadeira efetiva no TSE até o dia 3 de junho, quando encerraria oficialmente seu período na Corte.Contudo, a ministra comunicou hoje ao Supremo que decidiu antecipar sua saída definitiva do tribunal eleitoral. Cabe ao STF aprovar os nomes dos membros do TSE.
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O TSE é composto por sete ministros, sendo três do STF, dois do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e dois advogados indicados pelo presidente da República, além dos respectivos substitutos.
A partir de agora, a nova composição de ministros será formada porNunes Marques, André Mendonça, Dias Toffoli, Antonio Carlos Ferreira (STJ), Ricardo Villas Boas Cueva (STJ), Floriano Azevedo Marques (jurista) e Estela Aranha (jurista)
.Com as mudanças, o ministro Flávio Dino assumirá uma vaga de ministro substituto.