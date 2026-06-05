Toffoli é eleito para cargo de ministro efetivo do TSE

A

foi realizada pelo plenário do Supremo, em função da

ao cargo de ministra efetiva. Toffoli já faz parte do colegiado e atuava com ministro substituto.

Mesmo após deixar o comando do tribunal, ela poderia continuar em uma cadeira efetiva no TSE até o dia 3 de junho, quando encerraria oficialmente seu período na Corte.





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O TSE é composto por sete ministros, sendo três do STF, dois do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e dois advogados indicados pelo presidente da República, além dos respectivos substitutos.

A partir de agora, a nova composição de ministros será formada por

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