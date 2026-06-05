Lavagem da Escadaria do Bixiga reafirma presença negra no centro de SP

O ato político, cultural e simbólico ocorre desde 2006 na Rua 13 de Maio e na Escadaria do Bixiga, no centro da capital paulista, e é ummanifesto contra o que chamam de falsa liberdade e falsa abolição
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A manifestação é realizada sempre no dia em que se celebra aAbolição da Escravatura, instituída pela Lei Áurea em 1888
e assinada pela Princesa Isabel.Segundo Beth Beli, presidenta, diretora artística e regente do bloco, a lavagem do Bixiga pretende iluminar nossas narrativas e recontar a história.