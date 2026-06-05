SP inicia na segunda (18) campanha de vacinação contra influenza

A partir da segunda-feira (18), a população de todas as idades da cidade de São Paulo poderá ser vacinada contra a influenza.

A imunização ocorre nas unidades básicas de Saúde (UBSs) e nas assistências médicas ambulatoriais (AMAs)/UBSs integradas, de segunda a sábado, das 7h às 19h. A população acima dos 60 anos e com dificuldade de locomoção terá a possibilidade de ser vacinada na modalidade drive-thru, durante todo o mês de maio.

Ampliar a vacinação para toda a população com mais de 6 meses é essencial para protegê-la e prevenir casos graves de influenza, especialmente no período da sazonalidade. É muito importante que todos se vacinem, afirma a coordenadora da Vigilância em Saúde, Mariana de Souza Araújo.

.

*Estagiário da

sob coordenação de Odair Braz Junior