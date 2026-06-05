Cão Orelha: Justiça arquiva caso a pedido do Ministério Público

O Tribunal de Justiça de Santa Catarina confirmou a informação nesta sexta-feira (15).

Importante esclarecer que quando o Ministério Público requer o arquivamento de um procedimento criminal dentro dos parâmetros legais, o Poder Judiciário não pode dar prosseguimento ao processo por iniciativa própria, explicou o tribunal, em nota.

No último dia 12, o Ministério Público de Santa Catarina informou que, após análise de cerca de dois mil arquivos, vídeos e laudos técnicos, concluiu que o cão Orelha não foi morto após ser agredido por um grupo de adolescentes.

O MPSC pediu à Justiça o arquivamento do caso. O processo corre em segredo de Justiça.