Ciclone deve provocar temporais e rajadas de vento em Santa Catarina

Nesta sexta (15) e sábado (16), as chuvas deverão ficar mais concentradas nas regiões próximas ao Paraná. No entanto, pancadas isoladas podem ocorrer em outras partes do estado.

No domingo (17), a formação de um ciclone extratropical na costa catarinense favorece a ocorrência de temporais isolados, com chuva forte em curto período, raios e rajadas de vento, destacou a Defesa Civil em informe.

De acordo com o órgão,

O risco de alagamentos e enxurradas é moderado, com maior atenção para o Oeste, o Meio-Oeste, os Planaltos, o Vale do Itajaí, a Grande Florianópolis e o Norte catarinense, disse a Defesa CIvil.

. O tempo permanecerá fechado e com chuva persistente no Litoral Sul, na Grande Florianópolis, no Baixo Vale do Itajaí e no Litoral Norte, com risco de alagamentos pontuais.

Com a passagem do ciclone, uma nova massa de ar frio chegará ao Sul do Brasil entre terça (19) e quarta-feira (20).