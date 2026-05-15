Segunda etapa do Revalida ocorre neste fim de semana

A prova prática da segunda etapa do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira 2025/2 (Revalida) serão neste sábado (16) e domingo (17),

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O Revalida tem o objetivo de verificar os conhecimentos, habilidades e competências necessárias para o exercício profissional no Brasil adequados aos princípios às necessidades do Sistema Único de Saúde (SUS).

Local da prova

O documento individual está disponível na Página do Participante do Sistema Revalida.

No documento, também consta se o participante contará com atendimento especializado ou tratamento por nome social para candidatos transgênero e travestis que desejam ser tratadas refletindo sua identidade de gênero.

Apesar de não ser obrigatório, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) recomenda que o participante leve o cartão nos dois dias de provas práticas.

Dia da prova

De acordo com o edital do Revalida 2025/2, a aplicação seguirá o horário de Brasília.

O acesso aos locais de aplicação será liberado a partir das 11h, para o primeiro período, e a partir das 15h, para o segundo.

As provas se iniciam após o fechamento dos portões, previsto para 12h e 16h, respectivamente

Documentação

Será aceita identidade expedida pelas secretarias de Segurança Pública, polícias Militar e Federal ou Forças Armadas. Também é permitido apresentar a identidade expedida pelo Ministério da Justiça para estrangeiros, inclusive no caso de reconhecidos como refugiados.

A Carteira de Registro Nacional Migratório e a identificação fornecida por ordens ou conselhos de classe que, por lei, têm validade como documento de identidade e também poderão ser usadas. Passaporte, Carteira Nacional de Habilitação e Carteira de Trabalho também são válidos.

, como e-Título, CNH digital, RG digital e Carteira de Identidade Nacional (CIN) digital, desde que apresentados nos aplicativos oficiais do Estado brasileiro ou no aplicativo Gov.br.

Antes de entrar na sala de espera, o participante deve guardar, no envelope porta-objetos, o telefone celular e quaisquer outros equipamentos eletrônicos, desligados, além de outros pertences não permitidos;

clínica médica,

cirurgia,

ginecologia e obstetrícia,

pediatria,

medicina de família e comunidade e,

de maneira interdisciplinar, o participante também terá avaliado seus conhecimentos nas áreas de saúde coletiva e saúde mental.

Nas dez estações, haverá pessoas que interpretam os pacientes; médicos que observam e avaliam o desempenho do candidato e equipamentos médicos reais como macas, estetoscópios, simuladores de sutura, entre outros, para simulação de casos de atendimento médico.

Revalida

O Revalida é composto por duas etapas de avaliação, a teórica e a prática. O processo organizado pelos ministérios da Educação e da Saúde serve para dar validade aos diplomas de médicos brasileiros e estrangeiros formados no exterior que desejam atuar no Brasil.

Portanto, não se destina à seleção de pessoas para preenchimento de emprego ou cargos públicos e não é prova de ordem profissional que garante direito ao exercício da prática médica.

A aprovação no exame atesta que o documento emitido no exterior é compatível com as exigências de formação das universidades brasileiras.

As referências exigidas no Brasil são os atendimentos no contexto de atenção primária, ambulatorial, hospitalar, de urgência, de emergência e comunitária, com base na Diretriz Curricular Nacional do Curso de Medicina, nas normativas associadas e na legislação profissional.