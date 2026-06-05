Fies 2026: MEC convoca até 29 de maio candidatos da lista de espera

O Fies financia a graduação de estudantes matriculados em cursos presenciais não gratuitos em faculdades privadas e com avaliação positiva do MECO período de convocação terminará no dia 29 de maio.
ConsultaA lista de convocados pode ser consultada diretamente no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior do MEC.
O acesso é com o login da plataforma de serviços digitais do governo federal, o Gov.br.
O candidato deve acompanhar diariamente o portal, pois, se for convocado, terá um prazo curto para validar suas informações.
Classificação
A classificação seguirá a ordem decrescente das notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), com prioridade para candidatos:
- sem ensino superior que nunca foram beneficiados pelo Fies;
- sem ensino superior que quitaram financiamentos anteriores;
- com ensino superior que nunca foram beneficiados pelo Fies;
- com ensino superior que quitaram financiamentos anteriores.
Próximos passos
Os estudantes de ensino superior pré-selecionados na lista de espera do Fies devem validar as informações declaradas no momento da inscrição.
Para validação, o estudante deve procurar a Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento da instituição de ensino superior privada onde foi pré-selecionado.
A documentação exigida pode ser entregue no formato físico ou digital, conforme definido pela faculdade privada.
Validação do banco
Depois dessa etapa, ocorrerá a validação das informações pelo banco (agente financeiro) responsável pelo financiamento, conforme previsto no edital público.
O prazo para essa última validação é de até dez dias, contados a partir do terceiro dia útil, logo após a data da validação da inscrição pela faculdade privada, para a qual o estudante foi selecionado.
Fies Social
O pré-selecionado na vaga do Fies Social com renda familiar de até meio salário mínimo por pessoa tem a situação distinta. Neste caso, o estudante não precisa comprovar a renda familiar junto à Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento da instituição privada.
Fies
O Fies é destinado prioritariamente a estudantes que não tenham concluído o ensino superior e não tenham sido beneficiados por outro financiamento estudantil.
O programa realiza anualmente dois processos seletivos regulares, um para o primeiro semestre e outro para o segundo semestre de cada ano letivo, além de processos seletivos para vagas remanescentes.
Para obter mais informações, o interessado pode entrar em contato com o MEC pelo telefone 0800-616161.