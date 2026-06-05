SP: Defesa Civil alerta para temporais isolados e queda de temperatura

Uma mudança nas condições do tempo em todo o estado de São Paulo deve provocar aumento das chuvas, temporais isolados e nova queda nas temperaturas. Essa mudança ocorrerá entre hoje (16) e a próxima segunda-feira (18), informou a Defesa Civil do estado.

Segundo a Defesa Civil, os modelos meteorológicos indicam acumulados moderados de precipitação, que devem ocorrer principalmente nas regiões oeste e leste do estado.

Na segunda-feira (18), a previsão é de maior volume de chuvas no litoral e na Grande São Paulo, que deve persistir ao longo do dia. Uma massa de ar frio deverá derrubar um pouco mais as temperaturas, principalmente as máximas. Segundo a Defesa Civil, o frio deverá permanecer por toda a semana, pelo dia todo.