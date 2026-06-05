SP: Defesa Civil alerta para temporais isolados e queda de temperatura

Segundo a Defesa Civil, os modelos meteorológicos indicam acumulados moderados de precipitação, que devem ocorrer principalmente nas regiões oeste e leste do estado.Para o domingo (17), o dia deverá ser marcado por nebulosidade variável e momentos de sol, com declínio das temperaturas. Há condições para pancadas de chuva fortes, com acumulados significativos de chuva, especialmente entre os municípios que fazem divisa com o estado do Paraná.
Na segunda-feira (18), a previsão é de maior volume de chuvas no litoral e na Grande São Paulo, que deve persistir ao longo do dia. Uma massa de ar frio deverá derrubar um pouco mais as temperaturas, principalmente as máximas. Segundo a Defesa Civil, o frio deverá permanecer por toda a semana, pelo dia todo.