INSS inicia mutirão de dois dias com quase 26 mil vagas de atendimento

Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e o Ministério da Previdência Social iniciaram neste sábado (16) um mutirão de dois dias que oferece quase 26 mil vagas de atendimentos relacionados à concessão de benefícios previdenciários e assistenciais.

A Região Nordeste recebe 15.698 mil vagas, na sequência aparecem Sudeste (5.466), Norte (3.928) e Centro-Oeste (760).

A ação faz parte de um conjunto de medidas do órgão para reduzir a chamada fila no INSS.

No fim de abril, o ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz, informou que o país tinha 2,6 milhões de pedidos na fila. O número representa uma diminuição de 16% na comparação com fevereiro, quando eram 3,1milhões.

Acelera INSS

O

- mutirões: previsão de quatro ações nacionais até o fim de junho, focadas em perícia médica e análise de benefícios complexos

- reforço de pessoal: nomeação imediata de 300 assistentes sociais; pedido para mais 300 servidores (do cadastro de reserva); anúncio de concurso para contratação de mais 2 mil servidores

- revisão tecnológica dos fluxos de trabalho e melhorias nos sistemas que cruzam dados governamentais para automatizar e acelerar as análises.

Alagoas (2.278): Arapiraca (732) e Maceió Tabuleiro do Martins (1.546)

Bahia (1.363): Euclides da Cunha (270), Ribeira do Pombal (294), Vitória da Conquista (130), Itabuna (127), Paripiranga (122), Juazeiro (75), Brumado (35), Santa Maria da Vitória (20), Feira de Santana (54), Feira de Santana Getúlio Vargas (24), Salvador (200) e Santo Antônio de Jesus (12)

Ceará (5.353): Fortaleza Centro-Oeste (1.170), Fortaleza Sul (986), Iguatu (806), Crato (546), Fortaleza Parquelândia (500), Juazeiro do Norte (463), Tianguá (290), Maracanaú (218), Sobral (154), Crateús (100), Itapipoca (100) e Acaraú (20)

Maranhão (632): Timon (524), São Luís Cohab (48), São Luís Deodoro (28), São Luís Nazaré (14) e Açailândia (18)

Paraíba (605): Campina Grande Dinamérica (326), Agência Conectada Santa Luzia Teleavaliação (210), Itaporanga (48) e Tambauzinho (21)

Pernambuco (2.651): Recife Encruzilhada (1.184), Caruaru (694), Petrolina (310), Serra Talhada (173), Garanhuns (150) e Recife Corredor do Bispo (140)

Piauí (2.816): Teresina Leste (1.120), Picos (546), Parnaíba (479), Teresina Centro (320), São João do Piauí (271) e Floriano (80)

São Paulo (2.080): Guaratinguetá (560), Carapicuíba (352), Amparo (344), São Vicente (282), Glicério (238), Ituverava (170), Guarulhos (124) e Presidente Prudente (10)

Minas Gerais (2.120): Araçuaí (1.378), Governador Valadares (442) e Viçosa (300)

Rio de Janeiro (1.266): Rio de Janeiro Avenida Brasil (400), Araruama (179), Niterói (150), Praça da Bandeira (150), Magé (120), Teresópolis (90), Cachoeiras de Macacu (82), Volta Redonda (61) e Macaé (34)

Acre (240): Rio Branco Centro (210) e Rio Branco (30)

Amazonas (1.513): Manaus Codajás (552), Manaus BI (150), Santo Antônio do Içá (109), São Paulo de Olivença (106), Barreirinha (106), Manicoré (106), Humaitá (86), Boca do Acre (56), São Gabriel da Cachoeira (55), Borba (53), Presidente Figueiredo (53), Rio Preto da Eva (41), Tefé (20) e Manacapuru (20)

Amapá (307): Macapá (307)

Pará (1.187): Santarém (558), Belém Marco (380), Altamira (209) e Marabá (40)

Rondônia (681): Porto Velho Embratel (331), Porto Velho (234) e Cacoal (116)

Distrito Federal (165): Taguatinga (45), Asa Sul (70) e Planaltina (50)

Goiás (485): Benefício por Incapacidade Goiânia (400), Goiânia (45) e Anápolis (40)

Mato Grosso (83): Juína (68) e Confresa (15)

Mato Grosso do Sul (27): Campo Grande (10), Três Lagoas (10) e Coxim (7)