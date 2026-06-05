Criança atacada por onça passa por cirurgia e segue estável

criança de 8 anos , atacada por uma onça-parda na Chapada dos Veadeiros (GO), passou por procedimento cirúrgico e segue estável, acompanhada pela equipe médica.

Ela estava acompanhada dos pais e de um funcionário da Fazenda Volta da Serra.

"Assim que a onça saltou sobre a criança, seus pais e o funcionário da fazenda interromperam o ataque, e o animal fugiu para a mata. A vítima, ferida no rosto, recebeu pronto atendimento e foi encaminhada ao Hospital Municipal de Alto Paraíso, com o apoio da equipe operacional do parque", informou a fazenda, em nota.

Após o ataque, a visitação ao local está suspensa para investigação do ocorrido.