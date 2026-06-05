Julho Neon vai conscientizar população sobre saúde bucal

, assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha.

A norma reforça a prioridade do Executivo em relação ao tema.

ampliar a cobertura de saúde bucal no SUS;

reduzir os índices de cáries e outras doenças bucais;

oferecer tratamento odontológico especializado (tratamento de canal e próteses);

incorporar a saúde bucal na atenção primária, média e de alta complexidade.

Unidades odontológicas

Esses veículos itinerantes servem para ampliar o acesso da população, especialmente em áreas remotas ou de difícil acesso, por meio do atendimento direto às comunidades.

