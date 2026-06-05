Brasil tem nova opção de tratamento para câncer de mama mais agressivo

Já registrado no Brasil para o tratamento de câncer de mama,

Irressecável - do tipo que não pode ser removido completamente por cirurgia

metastático - quando a doença se espalhou do local original para outras partes do corpo

O HER2positivo representa aproximadamente 20% dos casos de câncer de mama e está associado a um comportamento clínico mais agressivo, com maior risco de progressão da doença e pior evolução da doença, sobretudo nos estágios avançados ou metastáticos.

Apesar dos avanços terapêuticos, essa condição permanece incurável, configurando um importante problema de saúde pública.