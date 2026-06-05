PF mira perito suspeito de vazar dados de investigação sobre o Master

Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão, autorizados pelo ministro André Mendonça, relator do caso no Supremo Tribunal Federal (STF). O agente da PF envolvido foi afastado das funções, além de estar sujeito a medidas alternativas à prisão, como a proibição de se comunicar com outros investigados ou de se ausentar da comarca em que reside.

A decisão que autorizou a operação desta terça foi mantida sob sigilo por Mendonça. Em nota, o Supremo informou que o investigado, na condição de perito criminal federal, teria repassado a integrante da imprensa informações sigilosas relacionadas a fatos ocorridos no início das investigações.

O material repassado ilegalmente continha informações obtidas a partir da análise das apreensões feitas durante uma das primeiras fases da operação.





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No texto divulgado sobre a investigação, a Corte enfatizou que

, afirmando que as medidas não implicam qualquer direcionamento investigativo contra jornalistas ou veículos de imprensa.

De acordo com a nota, o Supremo garante a liberdade de atuação jornalística e a garantia constitucional do sigilo da fonte. Pelo artigo 5º da Constituição Federal, fica assegurado no Brasil o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional.

Caso Master

A Operação Compliance Zero completou seis meses nesta segunda-feira (18).

Na lista, figuram diretores do Banco Central (BC), órgão responsável por fiscalizar o sistema bancário, e agentes da própria PF.