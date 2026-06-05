Caso Master: Advogado deixa defesa de ex-presidente do BRB

A saída ocorre no momento em que Costa

com investigadores da Polícia Federal (PF) e a Procuradoria-Geral da República (PGR). Ele está preso no presídio da Papuda, em Brasília.

Em nota à imprensa, Aragão declarou que somente participa de iniciativas jurídicas pautadas pela absoluta seriedade, confiança profissional e responsabilidade.

O advogado não informou o fato concreto que o levou a deixar a defesa do ex-presidente.

Eventual colaboração premiada apenas seria considerada diante da existência de provas consistentes e inequívocas, sempre com respeito à legalidade, às instituições e à reputação das pessoas envolvidas, afirmou.

No dia 16 de abril, Paulo Henrique Costa foi preso durante a quarta fase da Operação Compliance Zero, da PF, que investiga fraudes no Banco Master e tentativa de compra da instituição financeira pelo BRB, banco público ligado ao governo do Distrito Federal.

O valor seria repassado por meio de imóveis. Ele nega as acusações.