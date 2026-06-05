Amazônia Soberana: programa vai combater crimes em áreas de fronteira

Amazônia Legal e a faixa de fronteira vão receber reforço em ações de combate ao crime organizado. O Programa Território Seguro, Amazônia Soberana, vai atuar no enfrentamento ao tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e crimes correlatos, principalmente, em áreas indígenas e comunidades tradicionais.
A medida consta da Portaria nº 1.220, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, publicada na edição desta quarta-feira (20) no Diário Oficial da União.Entre os principais objetivos estão:
- desarticulação de estruturas criminosas;
- fortalecimento da segurança pública integrada;
- prevenção da violência,
- redução do aliciamento de jovens pelo crime.
A iniciativa também prevê ações de inclusão social, reinserção econômica e incentivo a atividades produtivas sustentáveis. A estratégia se baseia em atuação integração entre órgãos públicos e respeito às características socioculturais das comunidades.
O programa também prioriza o uso de tecnologias para monitoramento e análise das organizações criminosas, inclusive com a criação de força-tarefa com a Interpol.A coordenação das ações na Amazônia ficará a cargo do Centro de Cooperação Policial Internacional da Polícia Federal. Um comitê gestor formado por representantes de diferentes áreas do ministério e das forças de segurança articulará a execução. Confira mais informações sobre o programa no Repórter Brasil, da TV Brasil