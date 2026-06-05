Amazônia Soberana: programa vai combater crimes em áreas de fronteira

A região da Amazônia Legal e a faixa de fronteira vão receber reforço em ações de combate ao crime organizado.

A medida consta da Portaria nº 1.220, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, publicada na edição desta quarta-feira (20) no Diário Oficial da União.

desarticulação de estruturas criminosas;

fortalecimento da segurança pública integrada;

prevenção da violência,

redução do aliciamento de jovens pelo crime.

A iniciativa também prevê ações de inclusão social, reinserção econômica e incentivo a atividades produtivas sustentáveis. A estratégia se baseia em atuação integração entre órgãos públicos e respeito às características socioculturais das comunidades.

O programa também prioriza o uso de tecnologias para monitoramento e análise das organizações criminosas, inclusive com a criação de força-tarefa com a Interpol.