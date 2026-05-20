Prova Nacional Docente: 65% são aprovados e estão aptos a lecionar

Os dados foram divulgados nesta quarta-feira (20), junto dos resultados do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes das Licenciaturas. A PND teve 1.087.359 inscritos e 70% de comparecimento efetivo no dia do exame..Dos 760.118 participantes, 492 mil atingiram o padrão de proficiência e estão aptos a lecionar.
De acordo com o MEC, este volume supera a estimativa da procura anual do país por novos docentes, calculada em cerca de 118 mil professores por ano.
Durante a divulgação dos dados, Na sede do MEC, em Brasília, o ministro da Educação,Leonardo Barchini, comentou que as notas dos candidatos na prova podem ser usadas pelas redes de ensino para seleção de professores para educação básica pública.
Muitas redes municipais e algumas redes estaduais não faziam nenhum processo seletivo, era apenas uma lista de inscrição. Agora, elas têm à disposição um instrumento poderoso que vai poder selecionar, da melhor maneira possível, os professores, disse o ministro.
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Desempenho por áreaDas 17 áreas de licenciatura avaliadas na PND, matemática registrou o pior desempenho: apenas 45,9% de estudantes com proficiência.
De acordo com o MEC, 53.031 mil professores da disciplina participaram da prova.
Leonardo Barchini explicou que, apesar de matemática ter sido a única área em que a maioria dos candidatos ficou abaixo do nível mínimo, o governo federal tem instituído programas para melhoria da formação continuada desses profissionais.
Os resultados apresentados destacam que a área de ciências humanas teve o melhor resultado, com 80,2% dos participantes proficientes na PND.
Vamos tomar medidas específicas para a formação inicial. Pela primeira vez, temos resultados dessa magnitude. Com esse detalhamento, vamos instituir novas políticas e novas ações para que a gente possa melhorar em todas as áreas da formação de professores no Brasil.
Já o curso de pedagogia teve 62,8% dos participantes proficientes.