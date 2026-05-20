Prova Nacional Docente: 65% são aprovados e estão aptos a lecionar

Padrões

A proficiência da prova foi dividida em dois níveis, que dependem do desempenho do professor na PND:

Padrão 1: que corresponde à atuação profissional em um nível inicial, com competências básicas consolidadas

Padrão 2: referente a uma atuação consistente do professor e indica que o docente tem fundamentação teórico-prática consolidada, sendo capaz de planejar, aplicar metodologias e avaliações, com maior autonomia pedagógica.

Durante a coletiva à imprensa, o presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Manuel Palacios, explicou como foi a construção deste modelo baseado na oferta de duas referências às redes de ensino.

Os dois padrões de proficiência foram definidos a partir da participação de professores que propuseram às comissões [de elaboração da prova] o que caracterizaria cada um dos padrões de proficiência e que o INEP veio a definir.

Participação

Outros 555.978 participantes do público geral, já são graduados em licenciatura e profissionais da educação que buscam ingresso no magistério. Neste universo, 67,5% tiveram bom aproveitamento e são proficientes.

Uso da PND

Em 2025, a prova teve a adesão voluntária de 1.530 redes públicas de ensino para uso dos resultados da PND em processos de seleção para o magistério público, sendo 22 redes estaduais, 18 capitais e 1.490 outros municípios.

De acordo com o MEC, 117 editais de seleção de professores foram publicados por essas secretarias de educação com a previsão de uso dos resultados da PND de 2025. As bancas dos concursos consultaram os CPFs de 211 mil inscritos na PND no sistema do Inep para verificação do desempenho na prova.

Os governos estaduais, do Distrito Federal e municipais têm autonomia para decidir como e quando aplicar as notas obtidas pelos candidatos em seus editais locais dos próprios processos seletivos. Os resultados podem ser usados como etapa única (classificatória, eliminatória) ou complementar à prova prática, por exemplo, combinando-a com provas práticas, de títulos ou cursos de formação, a critério de cada gestor de educação local.

PND 2026

O ministro ressaltou que o MEC abriu o período de novas adesões voluntárias à PND até o dia 31 de maio para as redes de ensino que têm interesse em usar a edição de 2026 nos processos seletivos. De 2026 em diante, a participação será válida por prazo indeterminado.

As adesões formalizadas em 2025 permanecem válidas para 2026 em diante, sendo necessária apenas a confirmação no Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle do MEC (Simec).

PND

A Prova Nacional Docente é um exame anual, feito pelo Ministério da Educação (MEC) e aplicado pelo Inep.

O produto corresponde à avaliação teórica do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) das Licenciaturas.

A iniciativa faz parte do programa Mais Professores para o Brasil, lançado em janeiro de 2025, que reúne ações de reconhecimento e qualificação do magistério da educação básica e de incentivo à docência no país.