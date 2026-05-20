Ministério Público de São Paulo pede prisão do rapper Oruam

O Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP) pediu a prisão preventiva do rapper Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, conhecido como Oruam.

Oruam é réu por disparo de arma de fogo e é investigado por tentativa de homicídio contra policiais civis fluminenses, crimes de lavagem de dinheiro e envolvimento com o Comando Vermelho.

Segundo o Ministério Público, em 16 de dezembro de 2024, na cidade paulista de Igaratá, Oruam disparou um tiro de espingarda em meio a uma festa, na presença de diversas pessoas. A conduta criminosa foi filmada e postada em redes sociais.

>> Siga o canal da

no WhatsApp

Segundo o órgão, Oruam era beneficiário direto de um esquema de lavagem de dinheiro do Comando Vermelho, uma vez que recebia dinheiro ilícito e usava a carreira musical para camuflar a origem do dinheiro obtido nas atividades criminosas da organização.