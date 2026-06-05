Ministro das Comunicações reforça importância da EBC para democracia

, exibida na última terça-feira (19). Durante a atração com José Luiz Datena,o ministro comentou sobre a relevância da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) para o fortalecimento da comunicação pública. Assista ao programa na íntegra clicando aqui.
De acordo com Frederico de Siqueira Filho,o Ministério das Comunicações tem trabalhado em conjunto com a EBC na expansão da comunicação pública para áreas remotas do país.
Com essa iniciativa, nós, em parceria também com a Anatel [Agência Nacional de Telecomunicações], temos priorizado ações voltadas à comunicação pública, por entender a importância da ampliação da RNCP, tão relevante para a nossa democracia e soberania, afirmou.
Ao longo do Na Mesa com Datena,o ministro defendeu a utilização de fundos para a Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP)
. No estado do Amazonas, conseguimos, junto com aEBC
, integrar todos os municípios à rede de comunicação por meio de recursos do Programa Brasil Digital. Estamos apoiando iniciativas em várias regiões do país, explicou.
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Além disso, durante a atração daTV Brasil
, o ministro Frederico de Siqueira Filho comentou sobre os avanços da TV digital, com destaque para a iniciativa TV 3.0, que já está em fase de testes no país com centralidade para o trabalho daEBC
, além do uso das telecomunicações no apoio a políticas públicas nas áreas de saúde e educação.
O programa Na Mesa com Datena vai ao ar às terças-feiras, às 21h, naTV Brasil
.