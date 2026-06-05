Por ordem do presidente do STJ, Herman Benjamin,um inquérito policial e um procedimento administrativo interno foram instaurados para apurar tentativas de fraudes
, que teriam sido cometidas por advogados e escritórios de advocacia.A medida foi tomada após técnicos do tribunal identificarem a entrada de petições com prompt injection
, mecanismo usado para enganar modelos de IA e favorecer partes durante o andamento eletrônico de um processo.
Os comandos ocultos são inseridos em petições para tentar forçar o sistema de IA a ignorar filtros de seleção que impedem, por exemplo, a admissão de um documento que não contém os requisitos básicos de admissibilidade.
Segundo o STJ, osistema do tribunal já tem travas contra o uso de prompts
e impedem que as ordens sejam executadas pela plataforma que recebe as petições.