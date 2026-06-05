Em ato na capital paulista, estudantes criticam políticas educacionais

Segundo a organização, a mobilização teve a participação de cerca de 10 mil pessoas.

O grupo partiu do Largo da Batata, no bairro de Pinheiros, e se deslocou até o Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista, no Morumbi, em caminhada pela Avenida Faria Lima e outras grandes vias da região.

A principal denúncia é contra a precarização do ensino e as privatizações feitas a mando do governador, informou a organização do ato.

Também participaram entidades sindicais, principalmente de trabalhadores da educação, e algumas centenas de estudantes da Unesp e da Unicamp, que também têm realizado paralisações nas últimas semanas.

Representantes dos estudantes da Unesp e da Unicamp relataram excessos na fiscalização por parte da Polícia Rodoviária Federal (PRF) nos ônibus que se encaminharam para a capital na manhã de hoje. A assessoria da PRF não se manifestou.

A secretaria estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, responsável pelas universidades estaduais paulistas, também não comentou o ato.

A Polícia Militar formou uma barricada a cerca de 500 metros do Palácio dos Bandeirantes.

O planejamento operacional foi estruturado para garantir a segurança de todos, preservar a ordem pública e assegurar o direito de ir e vir da população, informou o órgão.

A manifestação segue, com previsão de continuidade até cerca das 20h de hoje, sem conflitos.