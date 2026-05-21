Alistamento Militar de 2026 termina em 30 de junho

A inscrição é gratuita e pode ser feita pelo site alistamento.eb.mil.br ou presencialmente na Junta de Serviço Militar mais próxima.Veja endereços aqui
.A expectativa do Comando Militar do Planalto é que mais de 1 milhão de jovens em todo o país se candidatem este ano.
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Quem deve se alistar
Todos os jovens do sexo masculino nascidos em 2008 que completam 18 anos ao longo de 2026. Para o sexo feminino, o alistamento é voluntário e segue o mesmo prazo, até 30 de junho. As jovens também devem completar 18 anos em 2026.
Como se alistarÉ necessário ter cadastro na plataforma de serviços digitais do governo federal, o Gov.br.
Se não tiver acesso à internet ou preferir fazer o alistamento presencialmente, o interessado deve se dirigir à Junta de Serviço Militar (JSM) mais próxima de sua residência, com os seguintes documentos:
- certidão de nascimento ou casamento;
- carteira de identidade ou Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS);
- comprovante de residência recente.
-
Consequências
O prazo se encerra em 30 de junho.Os homens que ainda não tiverem se alistado até essa data, precisarão pagar multa para regularizar a situação militar.
Quem não fizer o procedimento, enfrentará restrições para:
- obter passaporte;
- assumir cargos públicos;
- matricular-se em instituições de ensino;
- participar de concursos públicos;
- receber benefícios sociais
No caso das mulheres, o alistamento é voluntário e somente poderá ocorrer dentro do prazo estabelecido. Após 30 de junho, não será mais possível se candidatar para o processo seletivo.
Formação profissional e oportunidades
Durante a prestação do serviço militar, os jovens são orientados a lidar com disciplina, liderança e responsabilidade e podem participar do Projeto Soldado-Cidadão. O programa oferece cursos de capacitação em diversas áreas e ampliam as chances de inserção no mercado de trabalho ao término do serviço militar.
Previsão legalO Serviço Militar Inicial está previsto na Constituição e regulamentado pela Lei do Serviço Militar
, que dispõe sobre o Serviço Militar no Brasil e estabelece as normas para o alistamento e a prestação do serviço às Forças Armadas.
Próximas fasesO alistamento é apenas a primeira etapa.
Após o alistamento, o cidadão receberá o Certificado de Alistamento Militar (CAM) e deverá consultar o site periodicamente para saber se foi dispensado ou se deve comparecer à etapa de seleção geral, no segundo semestre de 2026.
Aqueles que não foram dispensados ou dispensadas de imediato serão convocados para exames médicos e odontológicos; testes de aptidão física e entrevistas sobre suas habilidades e interesse em servir.
Caso seja dispensado por excesso de contingente ou more em município que não contribui com pessoal para o serviço militar inicial obrigatório, a pessoa deverá participar da cerimônia de juramento à bandeira para receber o Certificado de Dispensa de Incorporação (CDI).
Os demais não dispensados passarão ainda pelas etapas seguintes de: designação, seleção complementar e incorporação ou matrícula em uma das três Forças Armadas (Exército, Marinha ou Aeronáutica).O serviço militar terá início em 2027, com duração de um ano.