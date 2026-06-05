SUS: lei garante atendimento a crianças e adolescentes em saúde mental

A nova legislação, publicada no Diário Oficial da União, inclui no ECA dispositivo específico que

O texto também determina que os profissionais envolvidos recebam formação específica e contínua, com foco na identificação de sinais de risco e no acompanhamento adequado dos pacientes.

Outro ponto da lei é a garantia de acesso gratuito ou subsidiado a recursos terapêuticos para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade que estejam em tratamento. O atendimento deverá seguir linhas de cuidado adaptadas às necessidades específicas desse público.



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