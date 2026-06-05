Combate à violência sexual contra crianças e adolescentes é desafio

III Congresso Brasileiro de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, realizado pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC).
O debate reuniu especialistas, gestores e sociedade civil no debate de estratégias de proteção à infância e à adolescência.O evento integra a campanha nacional Faça Bonito, principal mobilização do Maio Laranja que marca o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes em 18 de maio, instituído pela Lei Federal 9.970/2000.
A data é em memória da menina Araceli Cabrera Crespo, assassinada brutalmente aos 8 anos, após desaparecer na saída da escola no Espírito Santo, em 1973.Para o secretário executivo da Coalizão Brasileira pelo Fim da Violência contra Crianças e Adolescentes, Lucas Lopes, a escola tem papel fundamental na prevenção
a esse tipo de abuso contra a infância e, por isso, precisa de suporte da segurança pública e do conselho tutelar.
Veja os principais trechos da entrevista:
A escola ainda é o equipamento público onde a gente consegue ter o maior ponto de contato entre o Estado brasileiro e as crianças e adolescentes. Então, investir na prevenção na escola é a nossa melhor aposta, disse ele, em conversa com a Agência Brasil.