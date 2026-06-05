Fachin vai propor contracheque único para pagamento de juízes

De acordo com a minuta que será proposta, os

Penduricalhos são benefícios concedidos a servidores públicos e que, somados ao salário, não cumprem o teto remuneratório constitucional de R$ 46,3 mil.



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Considera-se contracheque único o documento oficial de remuneração, em meio físico ou eletrônico, que consolida, de forma integral e indissociável, todas as rubricas de natureza remuneratória e indenizatória devidas ao membro do Poder Judiciário em determinado mês de competência, correspondente ao valor efetivamente creditado em conta bancária ou pago por outro meio legalmente admitido, diz trecho da minuta.

Confira os penduricalhos cortados e mantidos após decisão do Supremo