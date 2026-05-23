Ebola: OMS eleva a muito alto risco na República Democrática do Congo

O anúncio foi feito pelo diretor-geral da entidade, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

O surto de ebola da República Democrática do Congo está se espalhando rápido. Anteriormente, a OMS havia avaliado o risco como alto nos níveis nacional e regional e como baixo a nível global, disse, em pronunciamento.

Estamos agora revisando nossa avaliação de risco para muito alto a nível nacional, alto a nível regional e baixo a nível global, completou Tedros.

Mas sabemos que a epidemia no país é muito maior. Há quase 750 casos suspeitos e 177 mortes suspeitas, destacou o diretor-geral.

Construir a confiança nessas comunidades é essencial para uma resposta bem-sucedida e é uma das nossas maiores prioridades, concluiu Tedros.