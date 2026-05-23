Chuva deve atingir todas as regiões no fim de semana, prevê Inmet 

A região Norte e o sul da Bahia deverão ser atingidos por pancadas de chuva. A mesma previsão vale para domingo (24) em todo o litoral paulista e na região de Itapetininga. O sul de Minas Gerais também terá precipitação, mas isolada. O restante do Sudeste ficará com tempo encoberto.

Também neste domingo, no Centro-Oeste a tendência é de que a chuva fique restrita ao extremo sul do Mato Grosso do Sul. No Nordeste, haverá pancadas no norte do Maranhão e leste da Bahia, além de chuvas isoladas nos municípios litorâneos e tempo firme no interior.

Todos os estados do Norte deverão ter tempo instável, com chance de chuvas e trovoadas, com exceção de Acre, Rondônia e Tocantins. No Sul, Paraná e Santa Catarina continuam sob chuva, enquanto o Rio Grande do Sul terá tempo estável.

O fator desencadeador é um ciclone com passagem pela região, que poderá ocasionar, ainda, queda de granizo no noroeste gaúcho.

São Paulo

A média da temperatura mínima registrada na madrugada foi de 13,9°C. A mínima absoluta, 11,6°C, foi observada na região de Parelheiros, enquanto a mínima mais alta, 15,2°C, aconteceu na subprefeitura de Pirituba/Jaraguá, na zona norte.

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) de âmbito municipal, há possibilidade de as chuvas se intensificarem na capital e região metropolitana, evoluindo para o patamar moderado-forte, com pontos de alagamento. A temperatura não deve variar, com a máxima até 18°C.