Brasil não é menor nem menos competitivo do que ninguém, diz Lula

Esse centro tecnológico dá ao Brasil a certeza de que a gente não é menor do que ninguém, de que a gente não é menos competitivo do que ninguém. Basta a gente ousar, ter coragem e fazer.

Segundo ele, fazer investimento em pesquisa é algo que nem todo mundo gosta de fazer. "Porque o resultado da pesquisa pode não ser positivo. Aí você pensa: Joguei dinheiro fora. Não. Você não encontraria petróleo se não fizesse pesquisa. Para tudo tem que ser feito pesquisa, completou.

Normalmente, o que a gente ouve muito no governo é Ah, custa muito. É muito caro. Não tem dinheiro. Isso é o que a gente mais ouve. As pessoas nunca param para se perguntar quanto custa não fazer.

Centro Tecnológico

Em nota, o governo federal informou que a nova sede do Centro de Desenvolvimento Tecnológico em Saúde figura como uma estrutura estratégica voltada para o desenvolvimento de tecnologias, medicamentos, vacinas, diagnósticos e soluções inovadoras para o Sistema Único de Saúde (SUS).

Criado em 2002 com apoio do Ministério da Saúde, o centro atua na conexão entre pesquisa científica e desenvolvimento tecnológico, acelerando projetos voltados à criação de vacinas, biofármacos, medicamentos, testes diagnósticos e outras tecnologias estratégicas para o SUS.

A nova sede do centro possui 15 mil metros quadrados e, de acordo com o comunicado, foi concebida para funcionar como um hub de inovação em saúde, reunindo pesquisadores, universidades, centros de pesquisa e parceiros nacionais e internacionais.