Ebola: dez países africanos estão sob alto risco, diz agência

A avaliação é do Centro de Controle e Prevenção de Doenças do continente (CDC Africa, na sigla em inglês).

Temos dois países afetados e 10 países com alto risco, disse o presidente da entidade, Jean Kaseya, durante entrevista coletiva, citando:

Sudão do Sul,

Ruanda,

Quênia,

Zâmbia,

República Centro-Africana,

Tanzânia,

Etiópia,

Angola,

Congo e

Burundi.

Os demais países do continente, de acordo com o presidente do CDC Africa, foram classificados como em risco de registrar casos importados da doença. Dependendo da forma como os surtos evoluírem, podemos reconsiderar essa classificação.

República Democrática do Congo

O anúncio foi feito pelo diretor-geral da entidade, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

O surto de ebola da República Democrática do Congo está se espalhando rápido. Anteriormente, a OMS havia avaliado o risco como alto nos níveis nacional e regional e como baixo a nível global, disse, em pronunciamento.

Dados da OMS mostram que, até o momento, 82 casos de ebola foram confirmados na RDC, além de sete mortes. Mas sabemos que a epidemia no país é muito maior. Há quase 750 casos suspeitos e 177 mortes suspeitas, destacou o diretor-geral.

Uganda

Com isso, a OMS atualizou para cinco o número de casos confirmados de ebola em Uganda. Neste momento crítico da resposta ao surto, é vital que as autoridades mantenham alta vigilância para controlar a expansão do vírus, avaliou Tedros.