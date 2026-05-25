TV Brasil: Caminhos da Reportagem apresenta os combustíveis do futuro

O premiado programa Caminhos da Reportagem apresenta na segunda-feira (25) o episódio O futuro dos combustíveis. O programa aborda as vantagens de projetos que abandonaram as alternativas fósseis e adotaram energia renovável no país. A atração vai ao ar às 23h na

, emissora pública da

Biometano, e-metanol e hidrogênio verde são exemplos dos chamados combustíveis do futuro, que já fazem parte do presente. Em comum, eles são desenvolvidos a partir de fontes de energia renováveis (como solar e eólica) e não poluem o meio ambiente.

A equipe do Caminhos da Reportagem viajou ao Porto de Suape (PE) para conhecer mais a respeito dessa iniciativa.

Hoje, 39% da energia que Suape consome é renovável. A nossa meta é chegar até agosto, no máximo setembro, a 50% e a 100% de energia renovável no ano que vem, afirma o diretor de Sustentabilidade e Inovação do complexo, Sóstenes Alcoforado.

O local também abriga uma empresa dinamarquesa que desenvolve o e-metanol. É a mesma molécula do metanol produzido com fontes fósseis. A diferença é que o e-metanol é feito com fontes renováveis, explica o representante no Brasil da European Energy, Thiago Arruda. O e-metanol deve abastecer navios que percorrem oceanos mundo afora.

Além disso, outra parceria com uma companhia da Finlândia pretende substituir o óleo diesel das usinas térmicas por etanol. Nós temos aqui uma solução para o sistema interligado nacional que gera potência e que consome combustível renovável, que é o melhor dos mundos para a nossa condição, garante o diretor técnico do projeto, José Faustino Cândido.

Região propícia

A atração da

evidencia que a escolha de um porto no Nordeste não foi à toa. A região tem ventos persistentes, pelo menos 300 dias de sol por ano e incontáveis fontes de energia renováveis. O [Nordeste] é o maior cenário de possibilidades que a gente tem para essa nova indústria. Todos os fundamentos mercadológicos mais contundentes e mais prósperos estão na região, conta, Fernanda Delgado, CEO da Associação Brasileira da Indústria do Hidrogênio Verde.

Para os especialistas, o hidrogênio verde é outra grande aposta. Ele é desenvolvido a partir de fontes sustentáveis, o que o torna limpo. Sem dúvida alguma, é a solução que mais tem ganhado destaque. A gente tem visto muitos projetos sendo anunciados, principalmente no Nordeste, com a finalidade de produzir hidrogênio verde e promover a descarbonização, aponta a chefe da Assessoria Especial do Ministério de Minas e Energia, Mariana Espécie.

Iniciativas

Apesar da concentração de disponibilidade no Nordeste, esses novos combustíveis não estão restritos à região. Em Brasília, começou a circular, em março deste ano, o primeiro ônibus do Brasil movido a hidrogênio verde. Já na cidade paulista de Jacareí, uma fábrica de vidros tem usado o produto.

Ainda falando em combustíveis do futuro que estão no nosso dia a dia, o biometano - feito a partir do gás capturado em aterros sanitários é distribuído, pela rede de gás, a consumidores de Pernambuco e do Ceará. Quando ele chegou, a gente tratou logo de colocar, porque é mais barato, conta José Valdir do Nascimento, dono de um restaurante no Recife.

Além de limpos, os combustíveis do futuro podem projetar o país no cenário mundial. A avaliação é de Jorge Arbache, professor de Economia da Universidade de Brasília. O Brasil é um dos países cuja energia é mais limpa. E isso nos dá uma condição especial para a atração de investimentos que precisam de energia, em especial energia limpa. Então, muito mais atrativo do que o Brasil exportar energia é ele atrair investimentos que precisam dessa energia e usar essa energia aqui, defende.

Reportagem: Flavia Peixoto

Reportagem cinematográfica: André Rodrigo Pacheco

Auxílio técnico: Marcelo Vasconcelos

Produção: Cintia Vargas

Edição de texto: Paulo Leite

Edição de imagem e finalização: Márcio Stuckert

Arte: Aleixo Leite, Caroline Ramos e Wagner Maia

Sobre o programa

No ar desde 2008, o Caminhos da Reportagem é uma das produções jornalísticas brasileira mais prestigiadas pelo público e a crítica. No final de 2025, o programa da

ultrapassou a marca de 100 prêmios recebidos. Os reconhecimentos atestam a relevância editorial, a qualidade jornalística e o compromisso da equipe com reportagens aprofundadas sobre os mais variados temas de interesse público.

Exibido às segundas-feiras, às 23h, o Caminhos da Reportagem tem horário alternativo na madrugada para terça, às 2h30. A produção disponibiliza as edições especiais no site e no YouTube da emissora pública. As matérias anteriores também estão no aplicativo

, disponível nas versões Android e iOS, e no site.

Caminhos da Reportagem O futuro dos combustíveis Segunda-feira (25), às 23h, na TV Brasil