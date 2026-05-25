Cruz Vermelha lamenta mortes de voluntários no Congo devido ao Ebola

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Eles perderam suas vidas para o vírus ebola enquanto lutavam bravamente na linha de frente do combate à doença, diz o texto da entidade.

A Cruz Vermelha lamentou as mortes destacando o legado deixado por eles.

Surto de ebola

A RDC passa atualmente por um surto de Ebola, segundo anunciou na sexta-feira (23) a Organização Mundial da Saúde (OMS).

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Isso significa que a doença está se espalhando rapidamente. Segundo a última contagem da OMS, 82 pessoas foram contaminadas oficialmente no país e há sete mortes, mas os números podem ser maiores. Há cerca de 750 casos não confirmados e 177 mortes suspeitas, também segundo a OMS.

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*Nota atualizada às 10h16. Informamos de maneira errada que os voluntários mortos seriam brasileiros. As vítimas da doença eram profissionais de outras nacionalidades.