Governo publica MP que destina R$ 30 bi a taxistas e motoristas de app

e os recursos vão ser repassados pelo Ministério da Fazenda ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), que vai operacionalizar a medida.

A medida provisória está em vigor e segue agora para apreciação do Congresso Nacional. A expectativa do governo é que sejam comercializados, no mínimo, 200 mil carros.

Em um prazo de até cinco dias após o cadastro, será informado se poderá participar do programa.

e instituições financeiras para análise de crédito.