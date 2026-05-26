Terremoto no Chile é sentido em bairros da cidade de São Paulo

Moradores de vários bairros da cidade de São Paulo sentiram um tremor de terra na noite dessa segunda-feira (26), reflexo do terremoto de magnitude 6,9 que atingiu a região norte do Chile no mesmo dia.

As ligações foram feitas de bairros como Ermelino Matarazzo, Lapa, Mooca e Santana. Moradores de outras regiões da cidade também relataram ter sentido os abalos.

De acordo com as autoridades, a maior parte das ligações foi feita por moradores de prédios, onde a intensidade dos tremores foi maior, especialmente em andares mais elevados.

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Chile

O terremoto, cujos reflexos chegaram a São Paulo, atingiu o norte do Chile por volta das 18h50 dessa segunda-feira, a leste da cidade de Calama. Apesar da magnitude de 6,9, segundo informou a agência Reuters, não houve registro de mortos ou feridos e nem de danos a edificações.