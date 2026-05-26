Lula diz que Brasil seria melhor sem mentiras, e alerta para uso da IA

A declaração foi feita durante a entrega de 576 moradias do Minha Casa, Minha Vida (MCMV) em Manaus, no Residencial Morar Melhor, localizado no bairro Tarumã-Açu. Com o investimento de R$ 92,16 milhões, o empreendimento deverá beneficiar 2 mil pessoas.
Segundo Lula, pessoas como as que estavam no público, beneficiadas pelo MCMV, são frequentemente tratadas como invisíveis por grande parte dos políticos.
Partindo dessa premissa, o presidente defendeu que eleitores tenham maturidade e seriedade, distinguindo verdades de mentiras ao decidir o futuro do país.Nesse sentido, ele alertou sobre a disseminação de informações falsas usando inteligência artificial nas redes sociais.