MEC contempla 504 cursinhos populares com benefícios de rede nacional

O resultado pode ser acessado na página oficial da CPOP, no portal do MEC.

Esta é a terceira ampliação da CPOP em 2026, ano com previsão de 1.532 cursinhos contemplados..

Beneficiados

Em 2025, 92,4% dos bolsistas do CPOP participaram da última edição do Enem.

Próximos passos

O período de cadastro dos cursinhos, coordenadores, professores e estudantes termina neste sábado (1º de junho). As aulas também estão previstas para começar nesse mesmo dia.

Benefícios

Cada proposta contemplada receberá até R$ 185 mil. Os valores incluem, entre outras ações, o apoio financeiro para educadores, coordenadores e profissionais de apoio técnico-pedagógico e psicossocial; a aquisição de recursos materiais para as atividades administrativas, além do auxílio-permanência de R$ 200 mensais para estudantes;

Este último será pago por até oito meses ao aluno e poderá atender de 20 a 40 estudantes por cursinho contemplado.

Rede nacional

Lançada em março de 2025, a Rede Nacional de Cursinhos Populares quer fortalecer cursinhos populares e comunitários, oferecer orientações pedagógicas voltadas ao Enem, ampliar as oportunidades de ingresso na educação superior e contribuir para o aumento da participação no exame.